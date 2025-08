„Einsparungen treffen uns immens“: Geld für Naturschutz im Kreis Günzburg wird knapper

Sie ist so groß wie ein kleiner Finger, hat aber eine ungemeine Bedeutung für die heimische Tier- und Pflanzenvielfalt: die Helm-Azurjungfer. Die Libellenart kommt vor allem in langsam fließenden Wiesenbächen und Gräben vor. Auch im Landkreis Günzburg. Denn hier bemüht sich der Landschaftspflegeverband (LPV) darum, der vom Aussterben bedrohten Art in den Flusstälern von Günz, Kammel und Mindel einen sicheren Lebensraum zu schaffen. Doch die Zukunft von Günzburgs Libellenpfaden, so heißt das Projekt, ist ungewiss. Wie für viele andere Natur- und Artenschutzvorhaben auch.

