Einweihung: Feuerwehr Ellzee musste lange auf diesen Tag warten

„Es ist nicht nur ein Ort der Technik, sondern der Kameradschaft, der Ausbildung und des Ehrenamts“, betonte Martin Tiroch bei einem ganz besonderen Anlass. Mit einem „Tag der offenen Tür“ war das ganze Dorf eingeladen, die offizielle Einweihung des brandneuen Ellzeer Feuerwehrhauses mitzufeiern. Für den Kommandanten bedeutet das frisch bezogene Domizil aber viel mehr: „Es ist ein sichtbares Zeichen dafür, dass wir zusammenstehen, wenn es darauf ankommt.“

