Einweihung des neuen Ellzeer Feuerwehrhauses: Ein Zeichen der Gemeinschaft und Sicherheit

Ellzee

Einweihung: Feuerwehr Ellzee musste lange auf diesen Tag warten

Schon vor mehr als fünf Jahren beschloss die Gemeinde, ein neues Feuerwehrhaus zu bauen. Jetzt konnten dort endlich die Türen für alle geöffnet werden.
Von Manuela Rapp
    Nun ist das brandneue Ellzeer Feuerwehrhaus offiziell eingeweiht und gesegnet. Mit dabei waren Simon Bauch, Max Jakobs, Bürgermeisterin Gabriela Schmucker, Pfarrer Frank Geilich, Ministrant Bastian Fischer, sowie Martin Tiroch und Martin Botzenhart.
    Nun ist das brandneue Ellzeer Feuerwehrhaus offiziell eingeweiht und gesegnet. Mit dabei waren Simon Bauch, Max Jakobs, Bürgermeisterin Gabriela Schmucker, Pfarrer Frank Geilich, Ministrant Bastian Fischer, sowie Martin Tiroch und Martin Botzenhart. Foto: Manuela Rapp

    „Es ist nicht nur ein Ort der Technik, sondern der Kameradschaft, der Ausbildung und des Ehrenamts“, betonte Martin Tiroch bei einem ganz besonderen Anlass. Mit einem „Tag der offenen Tür“ war das ganze Dorf eingeladen, die offizielle Einweihung des brandneuen Ellzeer Feuerwehrhauses mitzufeiern. Für den Kommandanten bedeutet das frisch bezogene Domizil aber viel mehr: „Es ist ein sichtbares Zeichen dafür, dass wir zusammenstehen, wenn es darauf ankommt.“

