Eislaufen in Krumbach: Ein kurzes eisiges Vergnügen

Endlich war es mal kalt genug fürs Eislaufen in Krumbach am Dienstag tummelten sich zahlreiche Schlittschuhläuferinnen und -läufer auf dem kleinen Weiher an der Raunauer Straße, der unter dem Namen „Pfütze“ in Krumbach bekannt ist Eltern waren mit ihren Kindern gekommen und einige hatten sogar Eishockeyschläger dabei. Erst kurz vor Weihnachten hatte die Stadt Krumbach den recht verkrauteten Weiher so hergerichtet, dass bei Kälte wieder eine gut nutzbare Eisfläche entstehen kann. Die wurde prompt fleißig genutzt. Leider sind die Temperaturen schon wieder über dem Gefrierpunkt, sodass das Vergnügen von recht kurzer Dauer war. So heißt es jetzt auf die nächste „Eiszeit“ warten, denn der Winter dauert ja noch ein Weilchen.

