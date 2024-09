Der Obst- und Gartenbauverein Ellzee sorgt seit der Gründung am 29. November 1983 für eine buchstäblich blühende Gemeinde: So standen beim 40. Jubiläumsfest Lobeshymnen, Ehrungen für zusammengerechnet 1540 Jahre Mitgliedschaft und der Dank an die Mitglieder für deren Einsatz und Engagement im Mittelpunkt der Veranstaltung.

Josef Jäger