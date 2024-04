Der Grundstein für das Feuerwehrhaus Ellzee ist gelegt

Plus Bürgermeisterin deponiert Zeitkapsel im Fundament des Gebäudes. Im Frühjahr 2025 soll das Feuerwehrhaus Ellzee einsatzbereit sein.

„Es ist höchste Eisenbahn“, sagt Ellzees Bürgermeisterin Gabriela Schmucker über die Realisierung eines lang gehegten Wunsches: den Bau des neuen Feuerwehrhauses im Gewerbegebiet „Zur Schönhalde“. „Es wird für den verpflichtenden Brandschutz der Gemeinde gebaut“, unterstreicht sie. Auf der Baustelle wird bereits gearbeitet. Bei der offiziellen Grundsteinlegung deponierte die Ortschefin nun zusammen mit Kreisbrandrat Stefan Müller eine Zeitkapsel im Fundament des Gebäudes.

Aufbewahrt werden in dem Behältnis jeweils ein tagesaktuelles Exemplar der „Mittelschwäbischen Nachrichten“ und der „Günzburger Zeitung“, Münzen, zwei Festschriften vom 100- und 150-jährigen Jubiläum der Ellzeer Feuerwehr sowie ein Foto der Brandbekämpfer. Margot Brendl, Prokuristin des Günzburger Bauunternehmens Brendl, schrieb das Datum in den frischen Beton.