Die Firma KLB Kötztal Lacke expandiert in Ellzee

Plus Wie die Pläne der Firma KLB Kötztal Lacke konkret aussehen und warum der Betrieb sich für einen neuen Standort in Ellzee entschieden hat.

Einen zweiten Produktionsstandort möchte die Firma KLB Kötztal Lacke + Beschichtungen GmbH in Ellzee errichten. Details für diese Firmenansiedlungen wurden jetzt in Ellzee auf den Weg gebracht.