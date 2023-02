Ellzee

vor 16 Min.

In der Kita in Ellzee werden die Plätze knapp

In der Kindertagesstätte St. Katharina Ellzee wird die Zahl der Kinder in den kommenden Jahren steigen.

Plus Die Gemeinde denkt über einen Anbau an das bestehende Gebäude nach. So soll Platz für eine zusätzliche Krippengruppe und eine weitere Kindergartengruppe entstehen.

Von Manuela Rapp

Reichen die Krippen- und Kindergartenplätze in Ellzee aus? Und wie ist der Bedarf in den kommenden Jahren? "Es wird knapp", meinte Kämmerer Michael Fritz im jüngsten Gemeinderat. Bei weiter steigenden Kinderzahlen in der Kindertagesstätte St. Katharina bestehe durchaus die Gefahr, dass vorübergehend niemand mehr aufgenommen werden könne. Dies werde seinen Worten nach auch bei einem Ausblick auf das kommende Kindergartenjahr mit den bereits jetzt erfolgten Anmeldungen bestätigt. Und dies bleibe so: "2024/25 zeichnet sich ebenso eine Vollbelegung des Kindergartens ab", erklärte der Leiter der Finanzverwaltung.

