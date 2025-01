Karin Lambacher erneut zur Schützenkönigin gekrönt

Der Schützenverein Hubertus Ellzee lud Mitglieder, Freunde und Angehörige zur traditionellen, jährlichen Schützenweihnacht in den Hobbystadel Schmid ein. Ein Höhepunkt des Abends war zweifellos die Proklamation der neuen Könige und Meister der Saison 2024/25. Unter stolzem Applaus wurden sie für ihre Leistungen geehrt, die sie im Laufe der diesjährigen König- und Meister-Schießabende gezeigt hatten. Mit einem 24,1-Teiler sicherte sich Karin Lambacher auch in dieser Saison den Titel der Schützenkönigin. Ihr Bruder Erich Lambacher stand ihr dicht auf den Fersen und sicherte sich mit einem 32,2-Teiler den zweiten Platz. Siegfried Lehnert landete mit einem 39,8-Teiler auf dem dritten Platz. Manfred Rittler verdiente sich den Meistertitel der Saison 2024/25 mit einer bemerkenswerten Bestserie von 97 Ringen (91, 83, 81). Mit einer Serie von 96, 94, 90 und 90 Ringen konnte sich Thomas Lambacher den zweiten Platz sichern. Karin Lambacher belegte den dritten Platz mit einer Serie von 96, 93, 92 und 92 Ringen. In der Kategorie Senioren-Ü60 konnte sich Siegfried Lehnert mit einer beeindruckenden Bestserie von 95 Ringen behaupten. Alfons Schmid erreichte den zweiten Platz (87 Ringe), Josef Hoser landete auf dem dritten Platz (81 Ringen). Max Fischer (19,7 Teiler) behauptete sich als König der Jugend vor Alexander Walter (88,0 Teiler) und Matthias Walter (90,5 Teiler). Auch als Meister konnte sich Max Fischer (73, 66, 61, 58 Ringe) vor Alexander Walter (73, 62, 62,59) und Bastian Fischer (52, 50, 47, 35 Ringe) behaupten. In der Kategorie der Schüler, die die Titel mit dem Lichtgewehr ausgeschossen hatten, wurde Matthias Walter (72, 72, 70,67 Ringe) für seine Leistungen geehrt. Neben dem sportlichen Wettkampf wurde die Feierlichkeit durch die traditionelle Weihnachtsgeschichte und gemeinsam gesungener Weihnachtslieder bereichert. Das alljährliche Christbaumschießen mit beeindruckenden Sachspenden vieler Unternehmen aus der Region rundete den gelungenen Abend ab.

