Neuwahlen bei der SpVgg Ellzee

Als wichtigster Punkt bei der Mitgliederversammlung der SpVgg Ellzee stand heuer die Neuwahl der Vorstandschaft an. Rund 60 Mitglieder fanden sich dazu im Sportheim Ellzee ein. 1. Vorstand Alexander Kling freute sich über den guten Besuch und konnte auf die positive Mitglieder-entwicklung mit über 500 Personen hinweisen. Mit dem breiten Sportangebot und der intensiven Nachwuchsarbeit ist es gelungen aktive Werbung in der Bevölkerung zu betreiben. Auch das Sportheim wird für gesellschaftliche und kommunale Veranstaltungen genutzt. Dies bedeutet aber auch regelmäßige Pflege- und Sanierungsmaßnahmen. Er bedankte sich dafür beim Personal, den ehrenamtlichen Helfern und der Gemeinde Ellzee für die Unterstützung. An Martin und Heribert Ruf überreichte er für die Sanierung der Duschen ein Geschenk.

