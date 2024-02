Ellzee

So bewährt sich der Ellzeer Kindergarten-Bus im Alltag

Plus Ein besonderer Service in Ellzee verbindet Orte und Menschen gleichermaßen. Welche Grundidee hinter dem Projekt "Kindergarten-Bus" steckt.

In Ellzee gibt es einen ganz besonderen Service: den Kindergarten-Bus. Er verbindet nicht nur die Ortsteile, sondern auch die diejenigen, die ihn benutzen. Aktuell fährt er mit Sabine Hörmann am Steuer dreimal am Morgen und zweimal am Mittag. „Die Nachfrage ist groß“, sagt die Leiterin des Kindergartens St. Katharina, Marion Joos. Die Kita, die sich unter katholischer Trägerschaft befindet, besteht aus zwei Gruppen im Kindergarten und einer in der Kinderkrippe.

Momentan werden laut Marion Joos 17 Mädchen und Buben befördert. Das Fahrzeug, erklärt Bürgermeisterin Gabriela Schmucker bei einem Termin im Kindergarten, habe die Kommune eigens angeschafft: „Er dient nur zu Kindergartenzwecken.“ Sie spricht von einer „festen Einrichtung in der Gemeinde.“

