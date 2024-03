Zwischen Stoffenried und Hausen ist ein Solarpark geplant

Plus Für die Errichtung einer Solaranlage eines privaten Investors gibt der Gemeinderat Ellzee grünes Licht. Was auf der 6,7 Hektar großen Fläche geplant ist.

Auf einer Fläche von rund 6,7 Hektar ist im südwestlichen Gemeindegebiet von Ellzee – zwischen Stoffenried und Hausen – ein weiterer Solarpark geplant. Die Bauleitplanung für die „PV-Anlage in der Fuchsgrube“ ist nun so weit gediehen, dass sie von Kathrin Müller, Juristin im Team Raumordnungsplanung des Krumbacher Büros Kling Consult, im jüngsten Ellzeer Gemeinderat vorgestellt wurde.

Voraussetzung für die Errichtung der Solaranlage eines privaten Investors ist die Änderung des Flächennutzungsplans und die Aufstellung eines Bebauungsplans, wie die Juristin im Gremium erklärte. Was das vorgesehene Areal anbelangt, „handelt es sich um eine rekultivierte Kiesgrube mit Bestandsgehölzen im Norden, Westen und Süden“, erläuterte die Juristin. Kein Eingriff geplant sei beim benachbarten, nördlich angrenzenden Biotop: „Das bleibt erhalten.“