Ende einer Traditionsbrauerei: Postbräu Thannhausen schließt

Man sollte jetzt nicht so tun, als handle es sich noch um eine kleine regionale Brauerei. Haus Cramer Holding KG – die Eigentümerin, ist ein Brauereigigant und wenn der mit dem FInger schnippt, dann ist halt wieder eine Brauerei weniger da. Was der Wirtschaftsminister dazu sagt, erschließt sich mir nicht. Das ist die autonome Entscheidung eines Unternehmens. Und wenn der Bierumsatz zurückgeht – dann kann der Wirtschaftsminister auch nicht helfen. Umso mehr sollte man darauf schauen, wohin die Brauerei gehört, deren Gerstensaft man konsumiert. Denn es gibt sie noch – die Einzelkämpfer, die dem Mainstream trotzen, in Ustersbach, in Walkertshofen usw.