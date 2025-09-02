Von Ausdauer bis Zuckerverzicht: Alles rund um die Krumbacher Gesundheitswochen

Erst wird in Krumbach kräftig gefeiert, dann in die Gesundheit investiert: Eine Mischung, die sich alljährlich im September bewährt hat, wird auch diesen Herbst wieder serviert. Sobald die letzten Töne der Festwoche verklungen sind, streng genommen sogar schon etwas früher, dreht sich im Rahmen der Krumbacher Gesundheitswochen alles um das Wohlbefinden. „Zukünftig gesund in der Region“ lautet das Motto in diesem Jahr, wenn ein vielfältiges und praxisnahes Programm zum Informieren, Ausprobieren und Mitmachen einlädt. Wir haben die wichtigsten Informationen dazu zusammengestellt.

Wann finden die Krumbacher Gesundheitswochen 2025 statt?

Insgesamt warten vom 12. bis 27. September rund 50 Einzelveranstaltungen rund um das Thema Gesundheit auf Besucherinnen und Besucher. So viele, dass die Gesundheitswochen sogar schon vor der offiziellen Eröffnung starten, während der Endspurt für die 67. Krumbacher Festwoche noch läuft. Schon am Freitag, 12. September, kann man nämlich hineinwandern in die Gesundheitswochen. Um 18.30 Uhr ist der Treffpunkt für die Aktion am unteren Parkplatz am Heilbad Krumbad. Auch am Wochenende sind dann schon die ersten Aktionen vorgesehen. Offizielle Eröffnung ist dann am Dienstag, 16. September, um 19 Uhr in der Raiffeisenbank Schwaben Mitte. Unter dem Titel „Tu dir was Gutes“ informieren vier Experten aus der Praxis.

Welche Themen deckt die Gesundheitswoche ab?

Das Spektrum ist breit gefächert. Neben dem körperlichen Wohlbefinden in jedem Alter gibt es auch viele Angebote, die sich mit dem Thema mentale Gesundheit bei Jung und Alt befassen. Etwa wenn es ums „Gelassen bleiben trotz Stress“ geht (15. September), „Kleines Baby, große Probleme“ besprochen werden (16. September), „Mentale Gesundheit bis ins hohe Alter“ angesprochen wird (18. September) oder es um „Traum(a) Geburt“ geht (24. September).

Gibt es Angebote zum Mitmachen?

Für alle, die nicht nur mehr über Gesundheit erfahren wollen, sondern auch selbst aktiv werden wollen, gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten: Etwa mit verschiedenen Yoga-Kursen, Pilates, Qi Gong oder Faszientraining, aber auch Sturzprophylaxe und funktionelles Krafttraining kann man ausprobieren. Beim Longivety-Training für Frauen ab 40 oder dem Kneipp-Vormittag ist ebenfalls Bewegung angesagt. Mutige dürfen auch die Eistonne ausprobieren, wenn beim Thema Eisbaden nach Wim Hof nach der Theorie die Praxis auf dem Programm steht.

Ist die Kreisklinik auch mit dabei?

Im Krumbacher Krankenhaus gibt es am Samstag, 27. September, einen „Einblick mit Ausblick“. Von 13 bis 17 Uhr werden hier verschiedene Vorträge und Führungen angeboten. Unter anderem kann die neue Komfortstation besucht werden. Dazu gibt es gesunde Snacks aus der Krankenhausküche und weitere Angebote.

Was hat es mit dem „Erfahrungsfeld der Sinne“ auf sich?

Dieses Angebot von Landratsamt und Gesundheitsamt Günzburg findet zwischen 19. und 23. September an mehreren Terminen im Rahmen der Gesundheitswoche im Stückwerk in der Luitpoldstraße statt. Das Angebot, das sich auch an Schulklassen richtet, verspricht eine Selbstwirksamkeitserfahrung. Sie kann eigenständig, zu zweit oder zu mehreren durchgeführt werden, eine Anleitung gibt es an den Stationen. Mitarbeitenden der sozialen Beratung beantworten außerdem vor Ort Fragen rund um die psychische Gesundheit. Für die Öffentlichkeit ist das Erfahrungsfeld am Freitag, 19. September, von 14 bis 16 Uhr, und am Sonntag, 21. September, von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Von 19. bis 21. September gibt es zudem den Lebensmittelcheck am Marktstand: Er zeigt allerlei Nahrungsmittel und Getränke und lädt zum Anfassen und Erleben ein. Das Quiz und die kleinen Versuche sind für Kinder und Jugendliche ab fünf Jahren zusammen mit Eltern oder Großeltern gedacht.

Welche täglichen Angebote finden dieses Jahr statt?

Mehrere Partner sind während der Gesundheitswochen täglich aktiv und haben neben Sonderangeboten Aktionen vorbereitet: Die Bahnhofsapotheke und die St. Michael Apotheke bieten verschiedene Messungen an, etwa von Körperfett, Vitamin D, Cholesterin, Blutdruck und Blutzucker an. Der Gasthof Diem serviert ein Gesundheits-Menü, beim Gasthof Munding kann man sich Quitte-Kräuter-Limonade und vegetarische Bowl munden lassen. In der Stadtbücherei steht ein Büchertisch rund um das Thema „Zukünftig gesund in der Region“ zum Schmökern und Ausleihen bereit.

Wo finde ich das ganze Programm der Krumbacher Gesundheitswochen?

Die Programmübersicht der Krumbacher Gesundheitswochen erscheint demnächst in den Mittelschwäbischen Nachrichten. Sie kann auch auf der Webseite der Stadt unter www.krumbach.de abgerufen werden.

Wo kann man sich anmelden?

Bei den meisten Veranstaltungen kann man sich direkt bei den Referenten und Organisatoren anmelden, Kontakt-Telefonnummern und E-Mail-Adressen finden sich in der Programmübersicht. Eine ganze Reihe von Veranstaltungen kann aber auch ohne Anmeldung besucht werden. Viele Termine sind kostenlos.