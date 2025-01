Der geheimnisvolle Krippenweg von Krumbach

Viele Krumbacherinnen und Krumbacher haben ihn schon entdeckt, den neuen Krumbacher Krippenweg. Alle rätseln, wer die schönen Krippen samt Weihnachtsschmuck mitten im Wald aufgestellt hat. Es ist die ehemalige CSU-Stadträtin Elisabeth Merk aus dem Stadtteil Niederraunau.

Merk ist auch bekannt als Hobby-Motorsägenschnitzerin. Viele ihrer großformatigen Skulpturen stehen im Wald rund um das Krumbad und sie hatte auch in der Krumbacher Kunstnacht einmal ausgestellt.

Figuren von Elisabeth Merk stehen im Krumbacher Stadtwald.

Vor Weihnachten tüftelte die Landwirtin in Eigeninitiative die Idee für den Krippenweg aus. Sie verriet uns, wie man den Krippenweg findet. Er befindet sich im Stadtwald, dort, wo die große Krokodilskulptur stand. Die Anfahrt dazu kann über die B300 erfolgen, nach dem Ortsausgang Krumbach in Richtung Thannhausen am Bushäuschen kann man rechts abbiegen auf einen Feldweg zum Wald hinter. Am Waldanfang kann geparkt werden. Fußgänger können den Krippenweg über den Lexenrieder Weg erreichen. Dort geht es in den Wald hinein und den Berg hinauf zum Anfang. Es sind zehn verschiedene Krippen aufgebaut, die abends beleuchtet sind. Alle sind von Elisabeth Merk und sie können bis Ende Januar besichtigt werden, sagt Merk im Gespräch mit der Redaktion.

Icon Vergrößern Der Krumbacher Krippenweg ist gut ausgeschildert. Foto: Klara Weigl-Jäger Icon Schließen Schließen Der Krumbacher Krippenweg ist gut ausgeschildert. Foto: Klara Weigl-Jäger

In der Redaktion meldeten sich bereits Leserinnen und Leser, die Fragen zum Schöpfer des Krippenweges hatten, der gut ausgeschildert sei. Eine Wandergruppe des Kneippvereins, die bereits seit 22 Jahren besteht, hat ihn kürzlich bewandert und war begeistert.

Icon Vergrößern Ein überraschendes Kleinod im winterlich verschneiten Wald: Das weihnachtliche Geschehen auf einem Baumstumpf. Foto: Klara Weigl-Jäger Icon Schließen Schließen Ein überraschendes Kleinod im winterlich verschneiten Wald: Das weihnachtliche Geschehen auf einem Baumstumpf. Foto: Klara Weigl-Jäger

Icon Vergrößern Schön dekoriert mit Zweigen ist sie, und Schnee fällt von selbst auf das Dach der weihnachtlichen Herberge auf dem Krumbacher Krippenweg. Foto: Klara Weigl-Jäger Icon Schließen Schließen Schön dekoriert mit Zweigen ist sie, und Schnee fällt von selbst auf das Dach der weihnachtlichen Herberge auf dem Krumbacher Krippenweg. Foto: Klara Weigl-Jäger

Icon Vergrößern Ausgesägte Tannenbäume begleiten diese Krippendarstellung am Krumbacher Krippenweg. Foto: Klara Weigl-Jäger Icon Schließen Schließen Ausgesägte Tannenbäume begleiten diese Krippendarstellung am Krumbacher Krippenweg. Foto: Klara Weigl-Jäger

Icon Vergrößern Große Weihnachtskugeln ziehen den Blick an, dann wird klein die Krippe in der Astgabel sichtbar. Foto: Klara Weigl-Jäger Icon Schließen Schließen Große Weihnachtskugeln ziehen den Blick an, dann wird klein die Krippe in der Astgabel sichtbar. Foto: Klara Weigl-Jäger