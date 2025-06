Garten ohne Tür ist Schaustück beim Tag der offenen Gartentür

Drei Gärten im Landkreis Günzburg können am Sonntag, 29. Juni, beim „Tag der offenen Gartentür in Schwaben“, von 10 bis 17 Uhr von der interessierten Öffentlichkeit besichtigt werden. Zum Auftakt der beliebten Aktion unter dem Motto „Heimische Paradiese entdecken“ trafen sich Landrat Hans Reichhart, Vertreter des Verbands für Gartenkultur und Landespflege sowie die an der Aktion beteiligten Gartenbesitzer in Thannhausen. Dort bekamen sie im Garten von Volker Bertram und Reinhold Jungwirth einen vielversprechenden Vorgeschmack auf den Aktionstag.

