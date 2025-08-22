Ein Imker, der Schlossgartenhonig herstellt

„Für mich gehört ein Brot mit Honig meiner Bienen einfach zum Frühstück dazu“, schwärmt Bernhard Bacherle aus Niederraunau, er ist Imker aus voller Leidenschaft. Auf den Honig seiner 25 Bienenvölker ist Bacherle stolz. Vor drei Monaten hat er den Imkerstand von Josef Gulde auf dem Wochenmarkt in Krumbach vererbt bekommen. Hier verkauft er nun jeden ersten Freitag im Monat seine Produkte.

Vielfältige Imkereiprodukte werden in Niederraunau hergestellt

Diese sind nicht nur der verschiedenste Honig seiner Bienen, wie Wald- und Blütenhonig, sondern auch Wachskerzen, Bienenwachstücher und Besonderheiten, wie ein Honiglikör oder Blütenpollen. Blütenpollen werden von den Bienen gesammelt und in kleinen Kügelchen an den Hinterbeinen, den sogenannten Pollenhöschen, zum Bienenstock transportiert. „Blütenpollen sind nährstoffreich und enthalten viele wertvolle Inhaltsstoffe. Hervorragend schmecken die Powerkügelchen im Müsli, Joghurt oder in einem Smoothie“, weiß Bernhard Bacherle zu berichten.

„Schlossgartenhonig" ist eines der Honigprodukte, die Imker Bernd Bacherle auf dem Krumbacher Wochenmarkt verkauft. Foto: Tanja Hille

Seine Bienenstöcke stehen an den verschiedensten Standorten. Das Besondere dabei ist, dass jeder Honig von jedem Standort anders schmeckt. Der Grund hierfür ist, dass die Bienen natürlich verschiedene Blüten in ihrem jeweiligen Umkreis finden. Seine Imkerei betreibt er seit 13 Jahren nach den Grundsätzen einer ökologischen Landwirtschaft. Dabei legt seine Imkerei besonderen Wert auf eine artgerechte und natürliche Haltung der Bienen, den Schutz der Umwelt und die Erzeugung von hochwertigem Honig und anderen Bienenprodukten. Die Bio-Imkerei orientiert sich an den Richtlinien der EG-Öko-Verordnung und an den Vorgaben von Anbauverbänden.

Mit wenigen Mitteln lässt sich biologische Vielfalt stärken

Bernhard Bacherle ist studierter Umweltplaner und arbeitet beim Amt für ländliche Entwicklung Schwaben in Krumbach. Für ihn ist das Wohl der Bienen sowie eine reich strukturierte Kulturlandschaft besonderes Anliegen. Dabei weiß er, dass man mit bereits einfachsten Mitteln eine Stärkung der biologischen Vielfalt und die Verbesserung von Lebensräumen für Bienen, Insekten und viele andere Kleinlebewesen verbessern kann. Er zeigt ein Beispiel auf. „Beim Kauf von Gehölzen kann man auf besonders nektar- und pollenreiche Arten mit breit gestreuten Blühzeitpunkten zurückgreifen. Eine gute Beratung bekommt man hierzu auch bei den hiesigen Obst-und Gartenbauvereinen“, so ein Tipp für Gartenbesitzer von Bacherle.

So sehen Bio-Blütenpollen bei der Imkerei Bacherle aus. Sie schmecken gut im Müsli, weiß der Imker. Foto: Tanja Hille

Am 15. September, um 19 Uhr, ist Bernd Bacherle im Bayerischen Fernsehen in der „Unkraut-Reportage - Klima, Artensterben, Umwelt“ zu sehen. Die Reportage zeigt, was das konkret in Bayern mit sich bringt. Außerdem: gute Ideen für mehr Klimaschutz, und warum es sich lohnt, sich für die Natur einzusetzen, informiert der passionierte Imker.