Auto überschlägt sich bei Haselbach

Am späten Sonntagnachmittag war eine 32-jährige Autofahrerin auf der Ortsverbindungsstraße von Haselbach in Richtung Norden zur dortigen Staatsstraße unterwegs. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam sie dabei nach links von der Fahrbahn ins dortige Bankett ab, berichtet die Polizei. In der Folge verlor sie nach kurzer Strecke die Kontrolle über ihr Fahrzeug, das sich dann mehrmals überschlug und schließlich in einem angrenzenden Feld liegenblieb. Die Fahrerin konnte sich noch selbst aus dem Fahrzeug befreien, erlitt bei dem Unfall jedoch Verletzungen am Oberkörper und wurde durch den herbeigerufenen Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. (AZ)

