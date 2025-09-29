Ein ausgezeichneter Maurergeselle

Im Rahmen der Freisprechungsfeier für die Landkreise Günzburg und Neu-Ulm im September in der Fuggerhalle in Weißenhorn wurden eine Maurergesellin und 17 Maurergesellen freigesprochen. Unter ihnen ist Adrian Konrad aus Nattenhausen Innungsbester bei der Sommerabschlussprüfung geworden. Er wurde besonders geehrt. Start seiner Maurerlehre war Anfang September 2022 im Bauunternehmen Mathias Biberacher in Wiesenbach. Die Firma gratuliert zu dieser großartigen Leistung. Unser Bild zeigt ihn mit seiner Chefin Marianne Biberacher. (AZ)

