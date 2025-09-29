Icon Menü
Er ist der beste Maurergeselle der Sommerabschlussprüfung 2025 im Bereich Günzburg/Neu-Ulm

Wiesenbach

Ein ausgezeichneter Maurergeselle

Adrian Konrad aus Nattenhausen ist Innungsbester der Maurer der Sommerabschlussprüfung 2025.
    Adrian Konrad ist Innungsbester der Sommerabschlussprüfung der Maurer der Landkreise Günzburg und Neu-Ulm geworden. Der Nattenhauser arbeitet in einem Wiesenbacher Bauunternehmen.
    Adrian Konrad ist Innungsbester der Sommerabschlussprüfung der Maurer der Landkreise Günzburg und Neu-Ulm geworden. Der Nattenhauser arbeitet in einem Wiesenbacher Bauunternehmen. Foto: Sammlung Biberacher

    Im Rahmen der Freisprechungsfeier für die Landkreise Günzburg und Neu-Ulm im September in der Fuggerhalle in Weißenhorn wurden eine Maurergesellin und 17 Maurergesellen freigesprochen. Unter ihnen ist Adrian Konrad aus Nattenhausen Innungsbester bei der Sommerabschlussprüfung geworden. Er wurde besonders geehrt. Start seiner Maurerlehre war Anfang September 2022 im Bauunternehmen Mathias Biberacher in Wiesenbach. Die Firma gratuliert zu dieser großartigen Leistung. Unser Bild zeigt ihn mit seiner Chefin Marianne Biberacher. (AZ)

