Musiker aus Langenhaslach und Neuburg überzeugen bei Jahreskonzert

„Sehr schön war es!“ – Solche Lobeshymnen mit lang anhaltendem Beifall gab es zuhauf von einem begeisternden Publikum für den Musikernachwuchs der Jugendkapelle Neuburg und für den gastgebenden Musikverein Langenhaslach. Knapp 100 Musikerinnen und Musiker präsentierten beim Gemeinschaftskonzert ein abwechslungsreiches, bunt gemischtes Programm in der Aula der Christoph-Rodt-Grundschule Neuburg. Gleichzeitig war dieser Konzertabend eine wichtige Bestätigung für die geleistete Schulungsarbeit und eine Gelegenheit, den hohen Leistungsstand des Orchesters zu beweisen.

Für den musikalischen Auftakt sorgte die Juka 2 und die Juka 1 der Jugendkapelle Neuburg unter der Leitung von Margarita Fischer und dem Nachwuchs-Dirigenten Johannes Seitz, der bei zwei Werken seinen Einsatz hatte. Nicht nur Neuburgs Bürgermeister Markus Dopfer schwärmte vom harmonischen Zusammenspiel der Mädchen und Buben, die mit viel Spaß und Freude auf der Bühne unter der sicheren Stabführung von Fischer überzeugten.

Jugendkapelle Neuburg und Musikverein Langenhaslach glänzen beim Konzert

Erwähnenswert ist, dass die Nachwuchsarbeit nicht immer ganz einfach ist, aber mit großem Engagement organisiert und durchgeführt wird: Kommen doch die Kinder und Jugendlichen aus sieben Musikvereinen wie Langenhaslach, Neuburg, Billenhausen, Wattenweiler, Edelstetten, Behlingen/Ried und Wiesenbach. So ließ der Vorstand der Jugendkapelle, Michael Reichhard wissen, dass für viele Kinder der heutige erste Auftritt ein besonderes Highlight ist. In zahlreichen Register- und Gesamtproben bekamen beide Orchester die Impulse für ihre Darbietungen.

Das Ergebnis nahm das Publikum positiv auf beim Programm der beiden Jugendkapellen: „Ranger Rock“ von Brian Connery, „Siyahamba“ (ein Afrikanischer Zulu Song) von Luigi Ghisallo oder die Filmmusik aus Walt Disneys „Music from Brave“. Die höheren Anforderungen bei der Juka 1 spiegelten sich in den Werken mit der Ouvertüre „Silver Creek Valley“ von Kees Vlak oder dem Horn-Solo „You Raise Me Up“ und dem Medley aus dem bekanntesten Musical von Leonhard Bernstein „West Side Story“ wider.

Junge Talente auf der Bühne in Neuburg an der Kammel

Eine Bestätigung der geleisteten Schulungsarbeit erfuhren die Besucher beim Vortrag der Sieger vom Solo/Duo-Wettbewerb „Concertion“ des Bayerischen Blasmusikverbandes. Beim Verbandsentscheid des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes qualifizierten sich Ida und Emma Losher (Querflöte und Klarinette), Charlotte Seit (Querflöte) und Johannes Seitz (Saxofon) mit Höchstpunktzahlen für den Landesentscheid des Bayerischen Blasmusikverbandes in Nürnberg am kommenden Samstag. Begleitet am Klavier von Silvia Kolb vom gleichnamigen Musikinstitut in Krumbach hatten die Teilnehmer für Nürnberg nochmals die Möglichkeit, ihr Talent zu zeigen.

Die Freude am gemeinsamen Musizieren stellten auch die über 40 Musikerinnen und Musiker des gastgebenden Musikvereins Langenhaslach unter der Leitung von Richard Losher an diesem Konzertabend unter Beweis: Neben dem Unterhaltungsprogramm gehören für Dirigent Losher und seine Musiker auch anspruchsvolle Konzertprogramme mit internationalem Flair, aber auch fetzige Rhythmen, zur Probenarbeit. Das Programm war mit den Werken „Invicta“ (eine Overture for Band), mit dem Stück „Alcazar“ (Spanish Overture for Band), „Pompeji“ von Mario Bürki, oder aus Walt Disneys „Aladdin“ sowie dem Trompetensolo „Silberfäden“ (Solist Benjamin Maurer) für ein erfolgreiches Konzert gelungen.

Icon Vergrößern Einige Buben und Mädchen erhielten Auszeichnungen für bestandene Bläserprüfungen. Foto: Josef Jäger Icon Schließen Schließen Einige Buben und Mädchen erhielten Auszeichnungen für bestandene Bläserprüfungen. Foto: Josef Jäger

Urkunden und Auszeichnungen gab es im Rahmen des Konzertes für Buben und Mädchen der Neuburger Jugendkapellen für bestandene Bläserprüfungen: Sascha Doubek, Ester Däxle, Ida Losher, Antonia Spengler, Sophia Jeckle, Martha Betz, Anna Glogger und Zselyke Mathe.