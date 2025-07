Am Wochenende wird in Thannhausen Stadtfest gefeiert

In Feierlaune ist am Wochenende die Stadt Thannhausen. Da strömen die Mindelstädter und Gäste aus der Umgebung wieder zum Stadtfest. „Wir hoffen natürlich auf gutes Wetter“, sagt Bürgermeister Alois Held. Alle zwei Jahre, abwechselnd mit dem Inklusionslauf, findet das Thannhauser Stadtfest statt. Zusammen mit den Vereinen wurde wieder ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt.

Freitags und samstags geht es abends um 18 Uhr los, und es darf bis in die Nacht gefeiert werden. Am Sonntag beginnt das Fest mit einem Gottesdienst um 10.15 Uhr, Ende ist dann gegen 17 Uhr. Man hat die Zeiten etwas geändert, im Vergleich zu vergangenen Veranstaltungen. So sei zum Beispiel das frühe Ende am Sonntagabend so gelegt worden, damit die beteiligten Vereine gleich im Anschluss mit dem Abbau beginnen können, wo sie noch viele Helfer hätten. Wenn der Abbau erst am Montag beginnen würde, wäre das schwieriger zu bewerkstelligen, erklärt der Bürgermeister im Gespräch mit der Redaktion.

Am Ortseingang von Thannhausen begrüßt ein Schild Gäste zum Stadtfest am Wochenende. Foto: Annegret Döring

Auch für die Jugend wollte man in diesem Jahr mehr anbieten beim Stadtfest. Darum wurde der Kult-um-8-Freitagabend diesmal an den Ort des Stadtfestes zwischen Kieninger Weiher und Mittelschule verlegt. Hier gibt es ein Festzelt und die Rockband „Eisbad“ tritt auf. Die Musiker beginnen um 21 Uhr und spielen viel länger als bei normalen Kult-um-8-Abenden, wo eigentlich um 22 Uhr Schluss ist.

Beim „Bayerischen Abend“ am Samstag gibt es Blasmusikunterhaltung in Thannhausen

Am Samstag, 26. Juli, werde es dann musikalisch zünftiger, so der Rathauschef. Mit der Musikvereinigung Münsterhausen gibt es Blasmusik, wie sie bei keinem Fest in Bayern fehlen darf. „Wir begrüßen an diesem Abend auch eine Delegation aus der französischen Partnerstadt Mortain“, sagt Alois Held. Die Gäste des französischen Partnerschaftstreffens weilen von Freitag bis zum Montagmorgen in Thannhausen. Mit dabei sein werden auch der amtierende Bürgermeister Mortains, Hervé Desserouer, samt Tochter und Enkelin. Am Samstagvormittag werden die französischen Gäste noch im Legoland Günzburg unterwegs sein. Ein Wettsägen mit Prämierung der Besten ist die Attraktion des Abends. Nebenher gibt es allerlei Unterhaltungsangebote für Kinder rund um den Pausenhof.

Auf dem Kieninger Weiher darf man ins Boot steigen in Thannhausen

Am Sonntag startet das Stadtfestfinale mit einem Gottesdienst um 10.15 Uhr. Zum Mittagstisch spielt die Musikvereinigung Thannhausen. Bis 17 Uhr bieten die Vereine ein Nachmittagsprogramm. So gibt es zum Beispiel Schwertkampf oder Turnen am Vertikaltuch zu bestaunen (12 und 14 Uhr in der Dreifachturnhalle). Auf dem Kieninger Weiher bietet die Wasserwacht Thannhausen kleine Bootstouren an. Lichtgewehrschießen, Kinderschminken, Dosen werfen, Bastel- und Malangebote, ein Glücksrad, eine Hüpfburg und Bauklötze zum Bauen runden das Programm für Kinder ab. Und auch die Grundschule beteiligt sich am Stadtfest. Die Schulkinder treten um 14 Uhr mit dem Schulchor auf, bevor ab 15 Uhr die Mühlbachkombo aus Thannhausen musikalisch unterhält.

An allen Tagen übernehmen die Thannhauser Vereine die Bewirtung. Am Sonntagnachmittag gibt es Gutes zum Nachmittagscafé. Die Delegation aus der französischen Partnergemeinde Mortain steuert Crêpes bei. Der Eintritt zum Fest ist an allen drei Tagen frei.