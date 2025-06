In Rosenambiente schwelgen in Ettenbeuren

Mit allen Sinnen genießen - unter diesem Motto findet am Mittwoch, 2. Juli, ab 16 Uhr die traditionelle Rosennacht des Dorfladenteams bei Anwanders und Sailers Stadel in Ettenbeuren statt. Es erwartet die Gäste ein Abend voller Rosenzauber mit vielen attraktiven Ausstellern, Cocktailbar, Rosenbowle, Sektstand, verschiedenen kulinarischen Leckereien und einem außergewöhnlichen Verwöhnbuffet in einem einzigartigen Ambiente. Foto: Sammlung Wiemer

Kammeltal Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ettenbeuren Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis