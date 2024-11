„Advent, Advent, ein Lichtlein brennt“, das berühmte Lied passt nicht ganz bei Josef Glogger in der Lehelstraße 11 in Balzhausen. Da brennen ab Samstag, 30. November – also einen Tag vor dem 1. Advent – täglich bis einschließlich Sonntag, 12. Januar, sage und schreibe 45.000 LED-Lichtlein.

