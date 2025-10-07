Er erntet 150 Tonnen pro Stunde: Unterwegs mit einem modernen Maishäcksler

Schon der äußere Eindruck flößt gewissen Respekt ein. Vorn drohen blitzende Messer, dahinter folgt ein Trum von Landmaschine, ein Schwergewicht von gut 16 Tonnen. Am Steuer dieses Maishäcksler sitzt Lorenz Uhl, der das Arbeitsgerät so bewegt, als sei es ein handlicher Transporter. Er ist nicht allein: Die Ernte läuft seit Tagen im Landkreis Günzburg auf Hochtouren, Landwirtinnen und Landwirte sind unterwegs, um sie einzufahren. Unsere Redaktion durfte in der Führerkanzel des Häckslers mitfahren. Der Aufstieg in die Fahrerkabine hat etwas mit Kraxeln zu tun. Oben angekommen ist die fast 360 Grad Aussichtslage auf die Umgebung durch die großen Fenster der Pilotenkanzel überraschend gut. Im Gegensatz zur intensiven Geräuschentwicklung draußen, eine Mischung aus startendem Flugzeug und Staubsauger, ist es in der Kabine erfreulich leise. Sogar Radiohören wäre wohl kein Problem. Aber dafür hat Lorenz Uhl gerade jetzt überhaupt kein Ohr.

