Statt der Lesehexe gibt es in Thannhausen nun den Lesezauber

Nahezu 30 Jahre war die Buchhandlung „Lesehexe“ am Thannhauser Raiffeisenplatz ein Aktivposten der örtlichen Geschäftswelt. Das geschätzte Fachgeschäft von Hermann und Marion Halamay schloss aus Altersgründen am 22. März 2025. Doch der Zustand, dass es in der Mindelstadt keine Buchhandlung gab, dauerte zum Glück nicht lange an. Zwei ehemalige Mitarbeiterinnen der „Lesehexe“, Carmen Müller und Carina Heggenstaller, wagten den Schritt in die Selbstständigkeit und eröffneten im April die Buchhandlung „Lesezauber“ im ehemaligen Geschäft für Uhren und Schmuck von Alfred Joas, Bahnhofstraße 5.
