Eröffnung der Buchhandlung „Lesezauber“: Thannhausen hat einen neuen Leseort

Thannhausen

Statt der Lesehexe gibt es in Thannhausen nun den Lesezauber

Nach der Schließung des Traditionsgeschäfts wagten Carmen Müller und Carina Heggenstaller den Schritt und eröffneten ihren Buchladen. Für sie ist ein besonderer Ort.
Von Heinrich Lindenmayr
    • |
    • |
    • |
    Am 4. April eröffneten Carina Heggenstaller (links) und Carmen Müller die Buchhandlung „Lesezauber“ in Thannhausen.
    Am 4. April eröffneten Carina Heggenstaller (links) und Carmen Müller die Buchhandlung „Lesezauber“ in Thannhausen. Foto: Heinrich Lindenmayr

    Nahezu 30 Jahre war die Buchhandlung „Lesehexe“ am Thannhauser Raiffeisenplatz ein Aktivposten der örtlichen Geschäftswelt. Das geschätzte Fachgeschäft von Hermann und Marion Halamay schloss aus Altersgründen am 22. März 2025. Doch der Zustand, dass es in der Mindelstadt keine Buchhandlung gab, dauerte zum Glück nicht lange an. Zwei ehemalige Mitarbeiterinnen der „Lesehexe“, Carmen Müller und Carina Heggenstaller, wagten den Schritt in die Selbstständigkeit und eröffneten im April die Buchhandlung „Lesezauber“ im ehemaligen Geschäft für Uhren und Schmuck von Alfred Joas, Bahnhofstraße 5.

