Sudetenstraße: Bürgermeister informiert Rat über Erschließungsbeiträge

Wie die Redaktion jüngst berichtete, sind die geforderten Erschließungsbeiträge für die Anlieger in der Sudentenstraße weiter ein Brennpunkt der Gemeinde Balzhausen: Bürgermeister Daniel Mayer ließ die Ratsmitglieder nun in der jüngsten Gemeinderatssitzung wissen, dass das Landratsamt Günzburg mitgeteilt habe, dass die Widersprüche der Anlieger der Sudentenstraße gegen die Erschließungsbeiträge vom Landratsamt nach eingehender Prüfung zurückgewiesen worden seien. Damit, so Mayer, sei die Gemeinde in diesem Verfahren nicht mehr einbezogen.

