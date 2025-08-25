Wenn das Essen an der Tür klingelt: Essen auf Rädern

Rudi Blum hält am Straßenrand in einem Krumbacher Wohngebiet an. Er öffnet den Kofferraum und holt das erste Essen des Tages heraus. Eine ältere Frau sitzt auf der Terrasse vor ihrem Haus und genießt die Sonne. Sie bekommt täglich Essen geliefert. Er grüßt, geht an ihr vorbei und bringt das Essen in die Küche. Blum kommt mit einer leeren Styroporbox und der ausgefüllten Speisekarte für die nächste Woche heraus. Die Dame bedankt sich. „Bitte schön, guten Appetit“, erwidert Blum und legt die leere Box auf den Rücksitz. Er steigt wieder ein. Hinten sammelt er das dreckige Geschirr vom Vortag wieder ein. Die Senioren, die Essen bestellen, müssen nämlich nicht selbst spülen.

Verena Sophie Bartenschlager Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lieferwagen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis