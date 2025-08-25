Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mittelschwäbischen Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Krumbach
Icon Pfeil nach unten

Essen auf Rädern: Rudi Blum bringt warme Mahlzeiten zu Senioren im Landkreis Günzburg

Rudi Blum liefert seit vielen Jahren das Mittagessen für Senioren aus.
Foto: Verena Sophie Bartenschlager
Landkreis Günzburg

Wenn das Essen an der Tür klingelt: Essen auf Rädern

Ein Blick in den Alltag zwischen Suppe, Smalltalk und dem Lieferwagen: Rudi Blum liefert seit 14 Jahren Essen auf Rädern an Senioren im Landkreis Günzburg aus.
Von Verena Sophie Bartenschlager |
    • |
    • |
    • |

    Rudi Blum hält am Straßenrand in einem Krumbacher Wohngebiet an. Er öffnet den Kofferraum und holt das erste Essen des Tages heraus. Eine ältere Frau sitzt auf der Terrasse vor ihrem Haus und genießt die Sonne. Sie bekommt täglich Essen geliefert. Er grüßt, geht an ihr vorbei und bringt das Essen in die Küche. Blum kommt mit einer leeren Styroporbox und der ausgefüllten Speisekarte für die nächste Woche heraus. Die Dame bedankt sich. „Bitte schön, guten Appetit“, erwidert Blum und legt die leere Box auf den Rücksitz. Er steigt wieder ein. Hinten sammelt er das dreckige Geschirr vom Vortag wieder ein. Die Senioren, die Essen bestellen, müssen nämlich nicht selbst spülen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden