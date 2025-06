Ein unvergessliches Fest voller Musik

Kürzlich fand das alljährliche Sommerfest der Blasmusik des Musikvereins Ettenbeuren statt und lockte zahlreiche Besucher an. Das Fest wurde zu einem wahren Höhepunkt durch die vielfältigen musikalischen Darbietungen und die herzliche Atmosphäre, die alle Anwesenden miteinander verbanden. Der Tag begann mit einem schwungvollen Auftritt des Musikvereins Rieden, der mit seinen mitreißenden Melodien die Stimmung sofort anheizte. Die Musikerinnen und Musiker präsentierten ein abwechslungsreiches Programm, das sowohl traditionelle als auch moderne Stücke umfasste und die Zuhörer begeisterte. Im Anschluss trat die Jugendkapelle Ettenbeuren-Wettenhausen auf und zeigte ihr Können. Mit frischen, jugendlichen Klängen meisterten sie ihren ersten Auftritt auf einer so großen Bühne mit Bravour. Ein weiteres Highlight war der Auftritt des Trachtenvereins Mindeltaler Jettingen. Mit ihren traditionellen Trachten und volkstümlichen Liedern brachten sie eine festliche Stimmung in die Veranstaltung und begeisterten das Publikum mit ihrer authentischen Darbietung. Den Abschluss bildete die kleine Besetzung des Musikvereins Ettenbeuren, die mit zarten Klängen und harmonischen Melodien für eine gemütliche Atmosphäre sorgte und damit den Tag gemeinsam ausklingen ließ. Das Sommerfest war erneut ein voller Erfolg und zeigte einmal mehr, wie lebendig und vielfältig unsere Gemeinschaft ist. Ein herzliches Dankeschön an alle Mitwirkenden, Helferinnen und Helfer sowie an die Besucher, die dieses Fest zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht haben. Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr!

Icon Vergrößern Jugendkapelle Ettenbeuren-Wettenhausen Foto: Petra Schwarz Icon Schließen Schließen Jugendkapelle Ettenbeuren-Wettenhausen Foto: Petra Schwarz

