Gelungenes Vereinsleben und erfolgreiche Könige

Horst Reichle, bereits Schützenkönig in Hochwang, hat auch in Ettenbeuren mit einem 55,3-Teiler die Königskette gewonnen. Zudem holte er sich mit einem 18,6-Teiler die Ehrenscheibe des Vereins. Der Senior-Schütze, Karl Schmid, ist mit 196 Ringen der alte und gleichzeitig der neue Vereinsmeister. Den Titel des 2. Vereinsmeisters teilen sich Christian Grünwald und Horst Reichle jeweils mit 188 Ringen. Die Kette für die Jung-Schützenkönigin gewann Jelena Burkhard. Mit einem 93,9-Teiler konnte sie den 2. Sieg in Folge für sich verbuchen. Im Rahmen seiner Berichterstattung bedankte sich der erste Schützenmeister, Gerd Zimmermann, bei der Generalversammlung sehr herzlich bei seiner Vorstandschaft, die durch ihren tatkräftigen Einsatz die Bewirtung im Biergarten und im Schützenheim in der vergangenen Saison toll gemeistert hat. Der 3. Bürgermeister, Mathias Englet, überbrachte die Neujahrswünsche der Gemeinde Kammeltal und würdigte das Engagement der Ehrenamtlichen in den Vereinen, die erst mit ihrem Einsatz ein gelungenes Vereinsleben ermöglichen.

