Polizei sucht Zeugen nach Fahrerflucht am Ärztehaus in Krumbach

In Krumbach ist es bereits vor einigen Wochen zu einem Fall der Fahrerflucht gekommen, den die Polizei nun mit Hilfe von zeugen aufzuklären versucht: Am 3. Januar wurde am Parkplatz des Ärztehauses am Gesundheitsweg ein Hyundai, angefahren, heißt es im Polizeibericht. Der Unfallverursacher entfernte sich nach Angaben der Beamten vom Unfallort, ohne sich um seine gesetzlichen Pflichten zu kümmern. Es entstand hierbei Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Zeugen, welche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der PI Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0 zu melden. (AZ)

Fahrerflucht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ärztehaus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis