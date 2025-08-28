Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mittelschwäbischen Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Krumbach
Icon Pfeil nach unten

Fahrzeug rammt Gartenzaun in Edelstetten: Polizei sucht Zeugen

Edelstetten

Fahrzeug rammt Gartenzaun in Edelstetten: Polizei sucht Zeugen

Ein wohl größeres Fahrzeug hat am späten Mittwochmorgen einen Gartenzaun beschädigt und dabei einen Sachschaden von etwa 250 Euro verursacht.
    • |
    • |
    • |
    Normalerweise stehen solch Gartenzwerge geschützt hinter einem Gartenzaun - doch in Edelstetten wurde dieser von einem Fahrzeug beschädigt.
    Normalerweise stehen solch Gartenzwerge geschützt hinter einem Gartenzaun - doch in Edelstetten wurde dieser von einem Fahrzeug beschädigt. Foto: Martin Schutt, dpa (Symbolbild)

    Da wird sich der Gartenzwerg kaum gefreut haben: Ein Fahrzeug hat am Mittwoch gegen 10 Uhr laut Polizeibericht in der Simpert-Krämer-Straße in Edelstetten einen Gartenzaun angefahren. Die Spuren vor Ort deuten laut den Beamten darauf hin, dass es sich um ein größeres Fahrzeug handeln muss.

    Die Spuren vor Ort deuten auf ein größeres Fahrzeug hin, so die Polizei Krumbach

    Der Schaden wurde mit etwa 250 Euro angegeben. Zeugen, welche Hinweise zu dieser Unfallflucht geben können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905111 melden. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden