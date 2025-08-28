Fahrzeug rammt Gartenzaun in Edelstetten: Polizei sucht Zeugen

Da wird sich der Gartenzwerg kaum gefreut haben: Ein Fahrzeug hat am Mittwoch gegen 10 Uhr laut Polizeibericht in der Simpert-Krämer-Straße in Edelstetten einen Gartenzaun angefahren. Die Spuren vor Ort deuten laut den Beamten darauf hin, dass es sich um ein größeres Fahrzeug handeln muss.

Der Schaden wurde mit etwa 250 Euro angegeben. Zeugen, welche Hinweise zu dieser Unfallflucht geben können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905111 melden. (AZ)