Unter den Bäumen: Holzkunst im Mittelschwäbischen Heimatmuseum

Bäume begleiten menschliches Leben von Anfang an. Über alle Kulturen hinweg werden Bäumen hervorgehobene Bedeutungen zugeschrieben. Sie können mit Mythen verknüpft sein, wie der Baum im Paradies. In ihren Kronen können Wesen mit magischen Kräften wohnen, von ihnen sollen Heilkräfte ausgehen, sie zu fällen kann als Frevel gelten und Unheil bringen. Die Exponate der Ausstellung strahlen die Faszination aus, die der Rettenbacher Künstler Bernhard Schmid von Kindheit an für Bäume entwickelt hat. Seine Werke sind jetzt im Mittelschwäbischen Heimatmuseum Krumbach zu sehen.

Schmid will damit Erwachsenen wie Kindern zugänglich machen, wie sie mit allen Sinnen Bäume und dabei auch sich selbst erleben können. Deshalb ist es auch ausdrücklich erlaubt, die Skulpturen zu berühren oder umsichtig in sie hineinzuschlüpfen, wie die Kuratorin der Ausstellung, Anita Roth betonte.

Vor ihrem Grußwort zur Vernissage gab Nikolaus Kugelmann aus Günzburg mit seinen Didgeridoos den Ton an. Jenen Instrumenten, die ursprünglich aus Australien stammen und von den Aborigines aus Stämmen von Eukalyptusbäumen gefertigt werden, deren Kern durch Termiten ausgehöhlt ist. Virtuos entlockt er seinen Instrumenten Vogel- sowie andere Tierlaute und erschließt mit ungewohnten Klangerlebnissen einen weiteren Zugang zum Thema der Ausstellung.

Bernhard Schmid präsentiert im Mittelschwäbischen Heimatmuseum Krumbach faszinierende Baum-Skulpturen

Bernhard Schmid fand seinen Zugang zur Themenwelt der Bäume schon in seinen frühen Kindertagen. Als Halbwaise suchte er Zuflucht im Bauerngarten seines Onkels, wo er in die Baumkronen der Apfelbäume kletterte. Unter ihrem Blätterdach fühlte er sich geborgen und konnte im sanften Wiegen der Äste seinen Schmerz vergessen. Wie ein Mensch im Einvernehmen mit sich und der Natur zu leben vermag, faszinierte ihn am alten Schreiner Grotz, den er öfter in seiner Werkstatt besuchte.

Vielleicht reifte dabei der Entschluss, selbst das Schreinerhandwerk zu erlernen. Schon in der Lehre gestaltete er Intarsien. Hierbei lernt er, im Holz die Spuren des Wachsens zu entdecken und sie zur Geltung zu bringen. Aus diesem Dialog mit den Bäumen und ihrer Geschichte, die sich in den Verwachsungen erahnen lässt und die in Veredelungen neues Wachstum findet, schöpft er auch Impulse für die Bewältigung von Lebenskrisen. Seit 37 Jahren gestaltet er aus abgestorbenen Bäumen mit Gespür für deren wechselvolle Geschichte Skulpturen. Damit will er den Bäumen auch in Zukunft Lebendigkeit und Beachtung sichern. Bei der Gestaltung gehen seine künstlerischen Visionen Hand in Hand mit technischer Professionalität.

Info: Zur Ausstellung „Unter den Bäumen“ im Mittelschwäbischen Heimatmuseum Krumbach werden zusätzlich Führungen für Familien und Schulklassen angeboten sowie am 7. November eine Tandemführung und eine musikalische Lesung. Am 22. November laden die Skulpturen im Rahmen der Kunstnacht die Besucher dazu ein, ins Gespräch zu kommen. Die diesjährige Herbstausstellung ist bis zum 23. November, donnerstags bis sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.