Als das Fernsehen zum Nahsehen in den Landkreis kam

Wer ist Paul Julius Gottlieb Nipkow? Der deutsche Techniker gilt als der eigentliche Erfinder des Fernsehens, geht doch die Idee und Entwicklung des Fernsehapparates auf ein bereits 1886 eingereichtes Patent dieses findigen Naturwissenschaftlers und Hochschullehrers zurück. Paul Nipkow gilt zu Recht als Fernsehpionier. Er lebte von 1860 bis 1940. Als 23-jähriger Student entwickelt er in Berlin einen theoretischen Versuchsaufbau zur Fernsehübertragung. Die von ihm erfundene Bildabtastung per Spirallochscheibe wird in den ersten praktischen Fernsehversuchen der 1920er-Jahre verwendet. Ein Jahrzehnt später wird dieses Verfahren dann durch ein elektronisches abgelöst. Warum gilt die Erinnerung gerade jetzt der Vita des Paul Nipkow? Die Verbindung ist erklärbar: Vor genau 75 Jahren schlossen sich die Rundfunkanstalten der Bundesländer zusammen und gründeten die „Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland“. Das war die Geburtsstunde der ARD. Gelegentliche Fernseh-Übertragungen und Testbilder konnten sich einige Zuschauerinnen und Zuschauer schon Ende 1950 anschauen. Denn der Nordwestdeutsche Rundfunk sendete damals ein Versuchsprogramm. Aber erst zwei Jahre später, am 25. Dezember 1952, nahm das deutsche Fernsehen seinen offiziellen Betrieb auf.

