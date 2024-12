Der Hochwassereinsatz und das neue Feuerwehrhaus stehen im Fokus der Feuerwehr Ellzee

Die Freiwillige Feuerwehr Ellzee blickt auf ein ereignisreiches Jahr 2024 zurück. Bei der Dienst- und Generalversammlung im Sportheim Ellzee, die von der ersten Bürgermeisterin Gabriela Schmucker eröffnet wurde, wurden die Leistungen und Entwicklungen des vergangenen Jahres gewürdigt.

Die Feuerwehr Ellzee ist mit aktuell 34 aktiven Mitgliedern, neun Jugendlichen und sieben Kindern gut aufgestellt, so Kommandant Martin Tiroch. Im Jahr 2024 leisteten die Einsatzkräfte insgesamt fast 600 Einsatzstunden. Neben Brandmeldeanlagen, Kleinbränden, technischen Hilfeleistungen und Verkehrsabsicherungen stand insbesondere der diesjährige Hochwassereinsatz im Mittelpunkt. Die Feuerwehr Ellzee war hier mehrere Tage durchgehend im Einsatz, um Sach- und Personenschäden zu verhindern.

Des Weiteren berichtete Tiroch von zahlreichen Weiterbildungen und Lehrgängen, wie aber auch abgelegten Prüfungen seiner Wehr. Darunter waren neben der Schulung zur Einsatzhygiene im Atemschutzeinsatz auch ein besonderes Regel-Seminar sowie ein Zugführerlehrgang. Zusätzlich fanden ein Atemschutzgeräteträger-Lehrgang sowie eine Leistungsprüfung statt.

Die Jugendwarte Daniel Botzenhart und Wolfgang Rittler berichteten von 17 Übungen in der Jugendfeuerwehr. Zudem beteiligte sich die Jugendfeuerwehr an zahlreichen Aktivitäten wie der Christbaumsammelaktion und dem Scheibenfeuer und nahm am Kreisjugendzeltlager teil.

Die Kinderfeuerwehr, wie Karin Lambacher berichtete, hielt elf Übungen ab und plant für das kommende Jahr eine Übernachtung im neuen Feuerwehrhaus sowie eine Besichtigung eines Rettungshubschraubers.

Ein Höhepunkt des Jahres war die Grundsteinlegung für das neue Feuerwehrgerätehaus im April. Der Umzug in das neue Feuerwehrhaus ist laut Kommandant Martin Tiroch für Mitte bis Ende Februar 2025 geplant.

Ein Fluthelferabzeichen gab es für alle Feuerwehrler aus Ellzee, die im Hochwassereinsatz waren.

Mehrere Mitglieder wurden von den Kommandanten Martin Tiroch und Martin Botzenhart für langjährige Dienstzugehörigkeit geehrt, darunter Harald Wiedemann-Koch (zehn Jahre), Uli Höhn (25 Jahre) und Manfred Rittler (40 Jahre). Zudem gab es Beförderungen, unter anderem von Anna Tiroch und Chiara Seitz zu Oberfeuerwehrfrauen sowie Leonhard Fischer zum Oberfeuerwehrmann. Martin Botzenhart wurde zum Hauptlöschmeister befördert. Alle beim Hochwassereinsatz beteiligten Mitglieder erhielten zudem das Fluthelfer-Abzeichen.

Die Feuerwehr Ellzee zeigt sich gut aufgestellt für zukünftige Herausforderungen und freut sich auf die Einweihung des neuen Feuerwehrhauses im kommenden Jahr.

Um die Freiwillige Feuerwehr als Verein eintragen zu lassen, war eine Überarbeitung der Satzung notwendig. Die neue Satzung wurde vom 1. Vorsitzenden Simon Bauch vorgelesen und einstimmig bestätigt. (AZ)