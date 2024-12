Gestohlenes Auto sollte in Krumbach zugelassen werden

Im Rahmen der sogenannten Behördenfahndung unterstützten Beamte der Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizei Günzburg am Montagnachmittag die Zulassungsstelle in Krumbach, da sich dort der Verdacht ergab, dass ein vermeintlich entwendeter Ford Transit im Wert von rund 25.000 Euro zugelassen werden sollte. Die Fahnder überprüften dann vor Ort die Fahrzeugpapiere, wobei sich der Verdacht bestätigte. Der Transporter wurde 2019 in Belgien entwendet und vor zwei Jahren von einem hiesigen Fahrzeughändler gutgläubig erworben. Der Klein-Lkw sollte nun zugelassen werden. Zu der Zulassung kann es nun nicht mehr kommen, weil das Fahrzeug beschlagnahmt wurde. Auch wenn zum genauen Weg des gestohlenen Kleintransporters vom Entwendungsort zum Händler noch Ermittlungen notwendig sind, steht der Täter bereits fest. Es handelt sich um einen 54-jährigen Belgier, gegen den bereits ein Verfahren eröffnet wurde. (AZ)

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ford Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis