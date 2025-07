Grünes Licht für Fotovoltaikanlage in Winzer

Grünes Licht gaben in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Aletshausen Bürgermeister Georg Duscher und der Gemeinderat für die Errichtung einer Fotovoltaikanlage in Winzer: Der Beschluss des Gemeinderats fiel einstimmig aus – bei der Vorstellung des Bebauungsplans durch die Planerin Mella König gab es keine grundsätzlichen Einwände, lediglich einige Ergänzungen wurden vorgenommen. Auf den Flurstücknummern 198, 203 und 204 der Gemarkung Winzer wollen drei einheimische Familien im nördlichen Bereich von Winzer eine Fotovoltaikanlage bauen.

