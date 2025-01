Teleskoplader erfasst Fußgängerin

Die Polizei Krumbach berichtet von einem Unfall am frühen Montagabend. Ein Teleskoplader nahm in der Nattenhauser Straße einer querende 26-jährige Fußgängerin den Vorrang, als er nach rechts in die Jahnstraße abbog. Die Frau wurde vermutlich vom vorderen Reifen erfasst, sie erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizeibeamten leiteten gegen den Unfallverursacher ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. (AZ)

