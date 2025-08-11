Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mittelschwäbischen Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Krumbach
Icon Pfeil nach unten

Friedensdemo in Krumbach: Mit Musik und Botschaften für den Frieden in der Kirche

Krumbach

Viele demonstrieren in Krumbach für den Frieden

Der Neulandchor hatte eine zündende Idee für die Gestaltung des sonntäglichen Friedensgebets in Krumbach - eine Friedensdemo in der Kirche.
Von Heinrich Lindenmayr
    • |
    • |
    • |
    Ein Zug von Demonstranten zog Plakate tragend und Appelle skandierend am Sonntagabend durch die Kirche Maria Hilf in Krumbach.
    Ein Zug von Demonstranten zog Plakate tragend und Appelle skandierend am Sonntagabend durch die Kirche Maria Hilf in Krumbach. Foto: Heinrich Lindenmayr

    Zu einer Friedensdemonstration, ausgehend vom wöchentlich stattfindenden ökumenischen Friedensgebet in der Stadtpfarrkirche Maria Hilf, hatte der Neulandchor in Krumbach aufgerufen. Termin war der verganene Sonntagabend.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden