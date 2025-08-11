Viele demonstrieren in Krumbach für den Frieden

Zu einer Friedensdemonstration, ausgehend vom wöchentlich stattfindenden ökumenischen Friedensgebet in der Stadtpfarrkirche Maria Hilf, hatte der Neulandchor in Krumbach aufgerufen. Termin war der verganene Sonntagabend.
Krumbach
