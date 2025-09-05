Schlossherrin in Schwaben: „Ich sehe Schloss Neuburg als meine Lebensaufgabe“

Vor fünf Jahren haben Sie nach dem Tod ihres Ehemann Peter Baumann die Schlossherrschaft übernommen. Haben Sie dies bereut?

GABRIELA BAUMANN: Als mein Mann starb, habe ich die Verantwortung für das Schloss vollständig übernommen. Das war für mich nichts Neues, weil ich schon seit 2003, seitdem ich in Neuburg tätig bin, meine ganze Kraft und Herzblut in das Schloss gesteckt habe. Es aufzugeben war keine Option für mich, obwohl der Zeitpunkt sehr ungünstig war und die Umstände dafür sprachen, das Schloss zu verkaufen. Ich wollte es weiterführen, weil ich fest daran geglaubt habe, es finanziell unabhängig zu machen. Ich bereue nicht, dass ich mich dafür entschieden habe.

