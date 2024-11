Ehrungen und Neuwahlen bei der Krieger- und Soldatenkameradschaft Winzer-Gaismarkt

Am Volkstrauertag hielt die Krieger- und Soldatenkameradschaft Winzer-Gaismarkt nach dem Kirchenzug, Gottesdienst und Gedenken an die Opfer aller Kriege am Ehrenmal die Generalversammlung im Musikheim in Gaismarkt ab. Nach den Berichten von Vorstand, Schriftführer und Kassierer folgte der Tagesordnungspunkt „Ehrungen“. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Franz Boneberger, Karl Goßner, Andreas Lochbrunner und Armin Fischer jun. geehrt. Auf 40 Jahre Vereinstreue können Georg Lachenmayer und Josef Veitleder zurückblicken. Für 50-jährige Mitgliedschaft erhielten Anton Strobel und Erwin Streicher eine Ehrenurkunde. Anschließend folgte der Punkt „Neuwahlen“. Die bisherige Vorstandschaft wurde einstimmig wiedergewählt, bei den Kassenprüfern gab es eine Änderung. Hier folgt Matthias Konrad auf Michael Zellhuber, dem anschließend mit einem Geschenkkorb für seine langjährige Tätigkeit gedankt wurde. (AZ)

Die Vorstandschaft der Krieger- und Soldatenkameradschaft Winzer-Gaismarkt, von links: Beisitzer Franz Wassermann, Beisitzer Edmund Goßner, Kassierer Thomas Herrmann, 1. Vorstand Michael Boneberger, Beisitzer Hans Anwander, Beisitzer Alexander Wille, Schriftführer Lukas Schwab, 2. Vorstand Martin Veitleder. Foto: Georg Duscher