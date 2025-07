Feiern unter Bäumen: Drei Tage Waldfest pur in Gaismarkt

Die Musikvereinigung Gaismarkt-Niederraunau-Winzer lädt vom 4. bis 6. Juli 2025 zum 62. Gaismarkter Waldfest ein. Auf dem idyllisch gelegenen Festplatz direkt beim Musikheim erwartet die Besucherinnen und Besucher ein Wochenende voller Musik, Geselligkeit und regionaler Spezialitäten. Los geht es am Freitagabend um 20 Uhr mit der „100% pure Summer Party“. DJ Markus van der Bunk sorgt mit aktuellen Beats für Partystimmung, während an der Bar Cocktails gemixt werden – ideale Voraussetzungen für einen stimmungsvollen Sommerabend unter freiem Himmel.

Gaismarkt lädt ein: Musik, Geselligkeit und Spezialitäten beim Waldfest 2025 bei Aletshausen

Der Samstagabend steht ab 19 Uhr ganz im Zeichen der traditionellen Blasmusik. Beim Sommernachtsball spielt die Weinrieder Blasmusik auf und lädt mit zünftigen Klängen zum Mitsingen und Schunkeln ein. Am Sonntag startet das Fest um 9 Uhr mit einem feierlichen Feldgottesdienst auf dem Festplatz. Im Anschluss beginnt der Frühschoppen, musikalisch begleitet vom Musikverein Hasberg. Auch zum Mittagstisch bleibt es zünftig – hier können sich Gäste bei deftigen Speisen stärken. Ab 18 Uhr sorgt der Musikverein Balzhausen für den musikalischen Ausklang des Wochenendes und bringt noch einmal Stimmung auf die Bühne. Für das leibliche Wohl ist an allen Tagen natürlcih gesorgt. Von der Metzgerbude über die Zeltbäckerei bis hin zu einer Auswahl an Südtiroler Spezialitäten dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Als Ausweichtermin wäre das Wochenende vom 11. bis 13. Juli 2025 vorgesehen.