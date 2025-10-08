Großer Kita-Neubau gescheitert: Münsterhausen kündigt bestehende Planungsverträge vollständig auf

Der Marktgemeinderat Münsterhausen hatte die Entwurfsplanung zum Bau einer neuen Kinderbetreuungseinrichtung in seiner letzten Sitzung einstimmig abgelehnt. Die Entwurfsplanungen des beauftragten Planungsbüros sahen wie berichtet einen Neubau mit einer Gesamtsumme von rund 7,8 Millionen Euro vor. Auch mit den vom Planungsbüro nach erarbeiteten Einsparmöglichkeiten überstiegen diese trotz allem den finanziellen Spielraum der Marktgemeinde Münsterhausen.

Tanja Hille Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Münsterhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Reißleine Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis