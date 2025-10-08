Icon Menü
Gemeinderat Münsterhausen zieht Notbremse: Millionen-Kita-Projekt vollständig beendet

Münsterhausen

Großer Kita-Neubau gescheitert: Münsterhausen kündigt bestehende Planungsverträge vollständig auf

Nach drei Jahren Planung zieht der Marktgemeinderat die Reißleine. Die Kosten von 7,8 Millionen Euro sind zu hoch. Nun soll ein kleineres Projekt entstehen.
    So sahen die Entwürfe für den Neubau der Kinderbetreuungsstätte in Münsterhausen aus. Nach der letzten Gemeinderatssitzung wird wohl nichts jenen den Plänen.
    So sahen die Entwürfe für den Neubau der Kinderbetreuungsstätte in Münsterhausen aus. Nach der letzten Gemeinderatssitzung wird wohl nichts jenen den Plänen. Foto: Planzeichnung Buero Kofink Schels, Repro: Moritz Ebner

    Der Marktgemeinderat Münsterhausen hatte die Entwurfsplanung zum Bau einer neuen Kinderbetreuungseinrichtung in seiner letzten Sitzung einstimmig abgelehnt. Die Entwurfsplanungen des beauftragten Planungsbüros sahen wie berichtet einen Neubau mit einer Gesamtsumme von rund 7,8 Millionen Euro vor. Auch mit den vom Planungsbüro nach erarbeiteten Einsparmöglichkeiten überstiegen diese trotz allem den finanziellen Spielraum der Marktgemeinde Münsterhausen.

