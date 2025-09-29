Icon Menü
Generalsanierung der Außensportanlagen in Thannhausen: Wer zahlt was?

Thannhausen

Außensportanlagen in Thannhausen müssen generalsaniert werden

Die Stadt Thannhausen ist an den Kosten für die Sportstätten dreifach beteiligt. Was im Stadtrat dazu besprochen wurde.
Von Heinrich Lindenmayr
    • |
    • |
    • |
    Unebenheiten, wo Regenwasser Pfützen bildet, und eine teilweise überwucherte Innenstrecke der 400-Meter-Bahn zeigen es an: Das Sportgelände Thannhausen muss dringend generalsaniert werden.
    Unebenheiten, wo Regenwasser Pfützen bildet, und eine teilweise überwucherte Innenstrecke der 400-Meter-Bahn zeigen es an: Das Sportgelände Thannhausen muss dringend generalsaniert werden. Foto: Heinrich Lindenmayr

    Die Außensportanlagen des Schulverbands Thannhausen sind in die Jahre gekommen und müssen mit einem veranschlagten Kostenaufwand von 1,7 Millionen Euro generalsaniert werden. Unsere Anfrage bei örtlichen Sportfunktionären und Übungsleitern ergab, dass die Sportanlage, insbesondere die 400-Meter-Bahn, in so schlechtem Zustand sei, dass die Nutzung nur eingeschränkt möglich sei und die Anlage für überörtliche Wettkämpfe schon vor Jahren gesperrt wurde. Die Laufbahnen seien uneben, bei Regen bildeten sich Pfützen und die Innenbahn werde zum Teil von Unkraut bewachsen.

