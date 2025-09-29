Außensportanlagen in Thannhausen müssen generalsaniert werden

Die Außensportanlagen des Schulverbands Thannhausen sind in die Jahre gekommen und müssen mit einem veranschlagten Kostenaufwand von 1,7 Millionen Euro generalsaniert werden. Unsere Anfrage bei örtlichen Sportfunktionären und Übungsleitern ergab, dass die Sportanlage, insbesondere die 400-Meter-Bahn, in so schlechtem Zustand sei, dass die Nutzung nur eingeschränkt möglich sei und die Anlage für überörtliche Wettkämpfe schon vor Jahren gesperrt wurde. Die Laufbahnen seien uneben, bei Regen bildeten sich Pfützen und die Innenbahn werde zum Teil von Unkraut bewachsen.

