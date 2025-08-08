DRW in Ursberg: Wenn Gewalt den Schutzraum stört

Das Dominikus-Ringeisen-Werk in Ursberg ist eigentlich ein friedvoller Ort für die dort lebenden Menschen. Aber diese Geborgenheit wurde durch einen über 30 Jahre alten Mann jäh gestört. Wegen seiner Gewaltattacken gegen zwei Bewohner, Bedrohung, Sachbeschädigung und Beleidigung musste sich der vorbestrafte Mann vor dem Günzburger Amtsgericht verantworten. Er wurde nun zu einer Haftstrafe mit Bewährung und Arbeitsauflage verurteilt.
Ursberg/Günzburg
