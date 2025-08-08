Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mittelschwäbischen Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Krumbach
Icon Pfeil nach unten

Gewalt in Behinderteneinrichtung: Mann wird zu Haftstrafe mit Bewährung verurteilt

Ursberg/Günzburg

DRW in Ursberg: Wenn Gewalt den Schutzraum stört

Ein über 30 Jahre alter Mann hat mehrfach Bewohner einer Behinderteneinrichtung körperlich attackiert und bedroht. Nun verurteilte ihn das Amtsgericht Günzburg.
Von Wolfgang Kahler
    • |
    • |
    • |
    Im Dominikus-Ringeisen-Werk in Ursberg kam es zu mehreren Übergriffen durch einen über 30-jährigen Mann. Das Amtsgericht Günzburg sprach ein Urteil mit Auflagen.
    Im Dominikus-Ringeisen-Werk in Ursberg kam es zu mehreren Übergriffen durch einen über 30-jährigen Mann. Das Amtsgericht Günzburg sprach ein Urteil mit Auflagen. Foto: Bernhard Weizenegger (Archiv)

    Das Dominikus-Ringeisen-Werk in Ursberg ist eigentlich ein friedvoller Ort für die dort lebenden Menschen. Aber diese Geborgenheit wurde durch einen über 30 Jahre alten Mann jäh gestört. Wegen seiner Gewaltattacken gegen zwei Bewohner, Bedrohung, Sachbeschädigung und Beleidigung musste sich der vorbestrafte Mann vor dem Günzburger Amtsgericht verantworten. Er wurde nun zu einer Haftstrafe mit Bewährung und Arbeitsauflage verurteilt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden