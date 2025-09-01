Icon Menü
Glockenklang aus Ellzee: 30 Jahre Freundschaft zwischen Sudetenland und Schwaben

Ellzee

Eine Glocke aus Ellzee erklingt seit 30 Jahren im Sudetenland: So kam sie dort hin

Heimatvertriebene aus dem Sudetenland haben dafür gesorgt, dass an der Kirche in ihrer Geburtsstadt wieder eine Glocke läutet. Grund ist ein glücklicher Zufall.
Von Claudia Jahn
    Gerhard John war ein Mitglied des Organisationsteams, das vor 30 Jahren die aus Ellzee stammende Glocke nach Fulnek im Sudetenland überführte. Er hat die Überführung der Glocke mit seiner Videokamera gefilmt.
    Gerhard John war ein Mitglied des Organisationsteams, das vor 30 Jahren die aus Ellzee stammende Glocke nach Fulnek im Sudetenland überführte. Er hat die Überführung der Glocke mit seiner Videokamera gefilmt. Foto: Claudia Jahn

    Ein großes Zeichen der Versöhnung setzte vor 30 Jahren eine Gruppe von Sudetendeutschen mit der Spende einer Glocke für die Kirche in Fulnek, einer kleinen Stadt im mährischen Kuhländchen. Die durch die politischen Wirren in den Nachkriegsjahren entwurzelten Heimatvertriebenen pflegten auch in Schwaben, wo sie letztendlich ein neues Zuhause gefunden haben, engen Kontakt zu den aus ihren jeweiligen Dörfern und Städten im Sudetenland stammenden Mitbürgern. Gelegentliche Fahrten in die „alte Heimat“ gehörten ebenso zur Kontaktpflege wie der regelmäßige Besuch der Stammtische der Sudetendeutschen Landmannschaften.

