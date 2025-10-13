Der Bauernverband informiert über Künstliche Intelligenz

Eines vorweg: Obgleich es im nachfolgenden Text um Künstliche Intelligenz (KI) geht, ist er ohne deren Hilfe geschrieben. Aber natürlich wäre es rein technisch möglich … Ob Pressearbeit oder die Planung von Reisen und Veranstaltungen: „KI bietet neue Möglichkeiten, Zeit zu sparen und schnellere und bessere Entscheidungen zu treffen.“

So sieht es der Bayerische Bauernverband (BBV) Günzburg in seiner Einladung für einen Vortrag mit der KI-Expertin Stefanie Wagner, die im Landgasthof Bischof in Edelstetten erläuterte, wie digitale Helfer in Haus und Landwirtschaft genutzt werden können. Das Motto des Abends: „Googeln Sie noch oder prompten Sie schon?“ Veranstalter war das BBV-Bildungswerk. Organisiert hatten den Abend Sybille Löhle und die Kreisgeschäftsstelle.

Generative Künstliche Intelligenz erzeugt neue Inhalte

Was KI (englisch: Artificial Intelligence, kurz AI) eigentlich ist, dazu hatte Stefanie Wagner eine hochoffizielle Definition des Europäischen Parlaments mit dabei: „Künstliche Intelligenz ist die Fähigkeit einer Maschine, menschliche Fähigkeiten wie logisches Denken, Lernen, Planen und Kreativität zu imitieren.“ Ein Bereich der KI, der sich darauf konzentriert, „neue Inhalte wie Texte, Bilder, Videos oder andere Datenformen zu erzeugen“, so die Universität Helsinki, ist wiederum die Generative Künstlichen Intelligenz (GenAI).

Am Beispiel von ChatGPT, einem GenAI-Tool, das vom amerikanischen Softwareunternehmen OpenAI entwickelt wurde, zeigte die studierte Betriebswirtin mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik und Management, wie GenAI funktioniert. „Die Sprachmodelle werden mit riesigen Mengen an Daten trainiert“, erklärte die 30-Jährige. Mit GenAI würden neue Inhalte erzeugt, statt „nur“ vorhandene Dateien zu analysieren.

In „Prompts“ werden der Künstlichen Intelligenz Anweisungen gegeben

Mit einem Prompt, also der Eingabe in das GenAI-Tool, geht es los. Wichtig dabei: „Klare Anweisungen geben“, empfahl die Referentin. „Das ist keine Stichwortsuche wie bei Google“, betonte sie. „Bei GenAI muss man das ändern.“ Hier sei der Kontext entscheidend. Beispiele oder Schlüsselwörter würden wichtige Hintergrundinformationen liefern und eine Priorisierung ermöglichen. Ebenso gehörten Angaben zur Länge und zum Format dazu. Um das gewünschte Ergebnis zu erhalten, sei die Definition der Aufgabe unabdingbar. „Wenn die Eingabe schlecht gemacht ist, dann gibt es auch einen schlechten Ausstoß“, legte die Gundremmingerin den Zuhörenden nahe.

Eine Prompt-Methode ist eine Rollenbeschreibung. Beispiel: Urlaubsplanung. Eine dreitägige Reise nach Kopenhagen. Über die Rolle (Urlauber) wird eine Aufgabe (Reiseplanung) erstellt etwa mit Fokus auf Sehenswürdigkeiten. „Als Mensch gilt es, die Hoheit über die Ratschläge zu behalten“, betonte Stefanie Wagner. „Fakten überprüfen ist wichtig.“ Das Tool würde dazu Wege und Quellen liefern. Wovor die Betriebswirtin immer wieder warnte: Bloß keine personenbezogenen Daten hochladen.

Die Möglichkeiten für GenAI jedenfalls sind so vielfältig wie ihre Nutzer: Einarbeiten in ein neues Thema oder Pressearbeit, Planung von Veranstaltungen, das Zusammenfassen langer Texte und Dokumente, zählte die KI-Expertin beispielsweise auf. Was sie noch hervorhob, das sind die kreativen Seiten des Tools – Gedichte, Glückwünsche, Rezepte, Mandalas und anderes erstellen.

Eine Menge Chancen und Vorteile sieht Stefanie Wagner bei der Verwendung von KI in der Landwirtschaft. Beispiel Ackerbau: „Mit dem Einsatz von Robotik kann Handarbeit automatisiert werden.“ Oder Informationen sammeln und auswerten für ein genaueres Management etwa bei beginnenden Krankheiten von Tieren.

Nicht außer Acht ließ die 30-Jährige die Risiken der neuen Technologie. Als da wären Stichworte wie etwa Fehlinformationen, Fake News, Verletzung von Urheberrechten, falsch generierte Inhalte (sogenannte Halluzinationen) oder diskriminierende Inhalte. „Wir wissen nicht, mit welchen Daten das System trainiert wurde“, warnte sie. Deshalb seien Ergebnisse kritisch zu prüfen, Quellen zu erfragen und zu verifizieren. „Nutzen Sie KI trotzdem“, appellierte Stefanie Wagner. „Man muss mit der Zeit gehen.“ Ihr Rat für den Alltag: „Ins Tun kommen.“