Gratis-Autoreinigung für Senioren in Mindelzell: „Das Lächeln ist meine Bezahlung“

Mindelzell

Weil sie nicht mehr so gut unter die Sitze kommen: 25-Jähriger putzt Senioren umsonst Autos

Qendrim Elezaj aus Mindelzell reinigt Autos von älteren Menschen einmal im Monat kostenlos. Was ihn antreibt und welche Tipps er rund um die Autopflege teilt.
Von Verena Sophie Bartenschlager
    Qendrim Elezaj reinigt das Polster des Sitzes mit einem Nasssauger. Der 25-Jährige putzt die Fahrzeuge von Senioren im Rahmen seiner Aktion einmal im Monat kostenlos.
    Qendrim Elezaj reinigt das Polster des Sitzes mit einem Nasssauger. Der 25-Jährige putzt die Fahrzeuge von Senioren im Rahmen seiner Aktion einmal im Monat kostenlos. Foto: Verena Sophie Bartenschlager

    Fußraum, Sitze, Armaturen und auch die Lüftungsschlitze – all das will im Auto regelmäßig gereinigt werden. Für Autoliebhaber eine wiederkehrende Wochenendbeschäftigung. Seit Mai dieses Jahres reinigt der 25-jährige Qendrim Elezaj aus Mindelzell nicht nur sein eigenes Auto, sondern auch andere Fahrzeuge. Neben seinem Job als Maschinenanlagenführer bietet er professionelle Innen- und Außenaufbereitungen für Autos an.

