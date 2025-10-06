Weil sie nicht mehr so gut unter die Sitze kommen: 25-Jähriger putzt Senioren umsonst Autos

Fußraum, Sitze, Armaturen und auch die Lüftungsschlitze – all das will im Auto regelmäßig gereinigt werden. Für Autoliebhaber eine wiederkehrende Wochenendbeschäftigung. Seit Mai dieses Jahres reinigt der 25-jährige Qendrim Elezaj aus Mindelzell nicht nur sein eigenes Auto, sondern auch andere Fahrzeuge. Neben seinem Job als Maschinenanlagenführer bietet er professionelle Innen- und Außenaufbereitungen für Autos an.
Mindelzell
