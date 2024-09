DGB-Kreis Günzburg: Tarife als Grundpfeiler der sozialen Marktwirtschaft

Zu einem Runden Tisch zum Thema „Tarifverträge und soziale Marktwirtschaft“ hatte der DGB-Kreis Günzburg am Donnerstagabend in die Cafeteria im AWO-Seniorenzentrum in Krumbach eingeladen. Dabei stimmten alle Teilnehmenden der Aussage des DGB-Kreisvorsitzenden Werner Gloning „Tarifverträge sind ein Grundpfeiler einer sozialen Marktwirtschaft“ zu. Unterschiedliche Positionen gab es in der sachlichen Diskussion bei der der Frage, ob und wie der Staat regulierend eingreifen soll, um die Tarifbindung zu steigern. An der Diskussion nahmen Nicole Faulhaber (FDP-Kreisvorsitzende), Alexander Engelhard (CSU-MdB), Werner Gloning (DGB-Kreisvorsitzender), Lukas Neudeck (Grünen-Kreissprecher) und Achim Fißl (SPD-Kreisvorsitzender). (AZ)

DGB Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis