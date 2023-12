Günzburg/Neu-Ulm

18:00 Uhr

Der letzte Anker: Anrufe gegen die Einsamkeit an Heiligabend

Plus Jutta nimmt in der Ulmer Zentrale die Anrufe bei der Telefonseelsorge entgegen – auch über Weihnachten. Was erleben die Ehrenamtlichen an diesen Tagen?

Von Mira Herold-Baer Artikel anhören Shape

Wenn das Telefon klingelt, muss Jutta auf alles gefasst sein. Ob Wutausbruch, Suizidgedanken oder fröhliches Geplänkel – Jutta weiß nie, was auf sie zukommt. Wer anruft, bleibt ihr verborgen. Telefonnummern werden nicht angezeigt. Jutta will gar nicht wissen, mit wem sie spricht. Ihr Name: ein Pseudonym. Bei der Telefonseelsorge gilt absolute Anonymität. Die Verschwiegenheit betrifft nicht nur die Identität der Anrufenden aus den Landkreisen Ulm, Neu-Ulm und Günzburg. Sie gilt auch für die Ehrenamtlichen selbst. Sogar die Anschrift der Zentrale in Ulm ist nirgends auffindbar. Die Leiterin Miriam Sommer übermittelt die Adresse bei einem Telefongespräch. Sie bittet darum, sich die Straße und Hausnummer lediglich auf einem kleinen Zettel aufzuschreiben. Und diesen nach dem Besuch zu vernichten. Absolute Diskretion.

Anrufe aus den Landkreisen Ulm, Neu-Ulm und Günzburg landen in der Ulmer Zentrale

Die Zentrale: mitten in Ulm. Doch nicht einmal das Klingelschild verrät, was sich in dem Wohnhaus befindet. Selbst an der Tür im vierten Stock sind lediglich die Initialen angegeben: T. S. Miriam Sommer öffnet, eine junge Frau mit herzlichem Lächeln. Als die Leiterin der Zentrale beiseite tritt, gibt sie den Blick auf ein großes Bücherregal frei. Zwischen Fachbüchern und Beratern bleibt das Auge an einem Titel hängen: Wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein. Ein Ansatz der Telefonseelsorge?

