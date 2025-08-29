Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mittelschwäbischen Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Krumbach
Icon Pfeil nach unten

Hagenried: Der Frauenbund Ursberg unternimmt mit dem Fahrrad einen Ausflug.

Hagenried

Der Frauenbund Ursberg unternimmt mit dem Fahrrad einen Ausflug.

Bei strahlendem Sonnenschein wurde der neue Radweg erkundet.
Von Elfriede Stegherr
    • |
    • |
    • |
    Bei der Einkehr im Landgasthaus Stegmann genoßen die Teilnehmer der Fahrradtour das schöne Wetter bei selbstgemachten Kuchen und Kaffee den Nachmittag.
    Bei der Einkehr im Landgasthaus Stegmann genoßen die Teilnehmer der Fahrradtour das schöne Wetter bei selbstgemachten Kuchen und Kaffee den Nachmittag. Foto: Elfriede Stegherr

    Aus vier Ortsteilen der Gemeinde Ursberg trafen sich kürzlich die Mitglieder des Frauenbundes Ursberg in Oberrohr, um bei strahlendem Sonnenschein eine Fahrradtour auf dem neuen Radweg nach Kemnat zu unternehmen. Begeistert waren die Teilnehmer von dem ebenen Radweg. Auf dem Rückweg wurden die zahlreichen Radlerinnen in der Landgaststätte Stegmann in Hagenried von der Wirtin Claudia mit selbstgemachtem Kuchen verwöhnt. Gestärkt von schönen Gesprächen und guter Unterhaltung machten sich die Damen wieder auf den Heimweg in ihre Ortsteile.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden