Der Frauenbund Ursberg unternimmt mit dem Fahrrad einen Ausflug.

Aus vier Ortsteilen der Gemeinde Ursberg trafen sich kürzlich die Mitglieder des Frauenbundes Ursberg in Oberrohr, um bei strahlendem Sonnenschein eine Fahrradtour auf dem neuen Radweg nach Kemnat zu unternehmen. Begeistert waren die Teilnehmer von dem ebenen Radweg. Auf dem Rückweg wurden die zahlreichen Radlerinnen in der Landgaststätte Stegmann in Hagenried von der Wirtin Claudia mit selbstgemachtem Kuchen verwöhnt. Gestärkt von schönen Gesprächen und guter Unterhaltung machten sich die Damen wieder auf den Heimweg in ihre Ortsteile.

