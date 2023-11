Der TSV Niederraunau muss jetzt schnell den Schalter umlegen

Zweimal in Folge hat der Handball-Landesligist TSV Niederraunau verloren. Nicht nur deshalb wird das nächste Spiel wegweisend. Ein Topakteur wird wohl fehlen.

Der ASV Dachau ist Aufsteiger in die Handball–Landesliga. Und er ist nicht gerade vielversprechend gestartet. Nach neun Begegnungen steht ein einsamer Sieg auf dem Konto des Tabellenletzten. Es fällt also leicht, einen solchen Gegner zu unterschätzen. Die Spieler des TSV Niederraunau sollten das nicht tun. Denn sie durchwandern aktuell selbst ein tiefes Tal.

Spielbeginn in der ASV-Halle ist am Samstag, 2. Dezember, um 18.30 Uhr.

Sieg gegen den FC Bayern

Das Erfolgserlebnis der Dachauer liegt schon ein paar Tage zurück. Am zweiten Spieltag schlugen sie den FC Bayern München, der nicht nur deshalb seinerseits im Tabellenkeller steht. Gegen die Top-Mannschaften der Liga setzte es für die Dachauer teils deutliche Niederlagen. Aber, und das sollten die Mittelschwaben nicht vergessen: In der eigenen Halle präsentierte sich der ASV teilweise stark, so unter anderem gegen Unterpfaffenhofen-Germering – einem Team, das den Niederaunauern unlängst eine bittere Pille servierte.

Bangen um Moritz Kornegger

Weil aus Raunauer Perspektive anschließend (beinahe erwartungsgemäß) auch das Kräftemessen mit dem Spitzenreiter danebenging, ist ein Sieg in Dachau absolute Pflicht für das Team von Coach Markus Waldmann. Immerhin: Die verdiente Niederlage gegen Anzing kam nach einer guten kämpferischen Leistung. Die robuste Abwehr des Bayernliga-Absteigers hinterließ allerdings bei einigen Spielern Spuren, insbesondere bei Top-Torschütze Moritz Kornegger. Ob er in Dachau spielen kann, ist mehr als fraglich. Dementsprechend muss das Team noch enger zusammenrücken und die wichtigen zwei Punkte mit nach Hause zu nehmen.

Immerhin liegen die Mittelschwaben nur zwei Punkte vor dem Tabellenelften. Um sich hier ein klitzekleines Polster auf die Abstiegszone zu verschaffen, werden die Männer alles für einen Sieg geben. Darauf zumindest haben sie sich eingeschworen. (AZ)

